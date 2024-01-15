Румуни заблокували вже два пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

Румунські фермери знову блокують пункти пропуску з Україною.

На території Румунії місцеві фермери 15 січня знову блокують рух вантажівок вже через два пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, близько 12:00 понеділка румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського – "Красноїльськ".

"Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України", - додали прикордонники.

Нагадаємо, 13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Блокада тривала до вечора суботи, 13 січня.

А вже вдень 14 січня місцеві фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

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