ДПСУ повідомила про розблокування пункту пропуску у Румунії

Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська", припинено. Рух повністю відновлено.

Про це повідомила ДПСУ.

"Нагадуємо, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам", – додали у відомстві.

Як зазначалося, 15 січня на території Румунії місцеві фермери заблокували рух вантажівок вже через два пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

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