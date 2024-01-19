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ДПСУ повідомила про розблокування пункту пропуску у Румунії

ДПСУ повідомила про розблокування пункту пропуску у Румунії

Румунський кордон / Фото: УНІАН

Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська", припинено. Рух повністю відновлено.

Про це повідомила ДПСУ.

"Нагадуємо, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам", – додали у відомстві.

Як зазначалося, 15 січня на території Румунії місцеві фермери заблокували рух вантажівок вже через два пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус". 

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