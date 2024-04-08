В Грузии аннулировали регистрацию прокремлевской партии Alt-Info

Основанием для аннулирования стали многочисленные нарушения при процедуре регистрации.

Национальное агентство публичного реестра Грузии решило аннулировать регистрацию прокремлевской политической партии Alt-Info ("Консервативное движение") после выявленных в ходе этой процедуры нарушений.

Об этом сообщает грузинский проект SOVA.

Решение об аннулировании регистрации Alt-Info грузинский государственный реестр принял после обращения Антикоррупционного бюро. Основанием для этого стали многочисленные нарушения при процедуре регистрации.

Среди прочего генеральный секретарь партии не подписал поданное на регистрацию заявление, список членов Alt-Info не содержал номеров удостоверений личности, в документах партия называлась по-разному, а также были несоответствия в поданном на регистрацию эскизе эмблемы.

Один из лидеров Alt-Info Зураб Махарадзе, которого цитирует SOVA.news, обвинил в отмене регистрации грузинские власти, заявив, что "они ни к чему не могли больше придраться".

Партия "Консервативное движение" была зарегистрирована в Грузии в 2021 году. Движение отмечалось прокремлевской риторикой, а также неоднократными акциями по сожжению флагов ЕС и нападениями на ЛГБТ-мероприятия в Грузии.

В начале года Alt-Info устроила акцию протеста из-за "погружения" иконы с изображением советского диктатора Сталина.

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