В Китае подростки обокрали магазин Xiaomi за 30 секунд

В Китае подростки обокрали магазин Xiaomi за 30 секунд

Среди похищенных вещей были смартфоны и ноутбуки.

Группа подростков ограбила магазин Xiaomi в Китае. На кражу злоумышленники потратили около 30 секунд.

По сообщениям китайских СМИ, злоумышленников было шестеро.

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За короткий промежуток времени им удалось украсть несколько гаджетов, которые красовались на витринах. Воры разбили стеклянные двери для проникновения внутрь помещения, пишет ICTV.

Среди похищенных вещей были как смартфоны, так и ноутбуки, а процесс ограбления попал на камеру безопасности.

Похитителей гаджетов нашли в течение суток. Среди злоумышленников — пятеро подростков 14-15 лет и одна 15-летняя девочка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Милане задержали группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома. Для этого воры использовали данные геолокации на фотографиях, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в Instagram. Среди жертв группировки — телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланской команды "Интер" Ашраф Хакими.

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