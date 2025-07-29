В китайском Пекине бурлит сильный паводок: есть погибшие

Флаг Китая / © Reuters

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Китайский Пекин накрыл смертоносный паводок. Пока известно о более 30 погибших.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дата публикации 14:38, 29.07.25 Количество просмотров 2 В Пекине бурлит смертоносный паводок

Детали о ситуации в Пекине

Сильные дожди привели к 30 смертям в Пекине. Кроме того, фиксируют отключение электроэнергии в некоторых селах, поскольку восточные и центральные районы Китая сталкиваются с усилением непогоды. Президент Си Цзиньпин призвал власти обеспечить безопасность людей.

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По данным государственного вещателя China Central Television, более 80 000 человек в столице Китая были эвакуированы. Президент заявил, что осадки повлекли за собой «значительные жертвы и потери имущества» на севере страны, как сообщило информационное агентство «Синьхуа».

Китайское метеорологическое агентство прогнозирует еще больше сильных дождей в течение следующих трех дней в некоторых частях страны, в частности, в Пекине, Тяньцзине и Хебее, восточных провинциях Фуцзян и Шанхай. Некоторые районы могут быть затоплены ливнями до 270 миллиметров. Тропический шторм, свалившийся на Филиппины на прошлой неделе, движется в направлении восточного Китая.

Премьер-министр Ли Цян заявил, что дождь и наводнение в пригородном районе Пекина Миюнь привели к значительным жертвам. Все усилия должны быть направлены на поиск и спасение пропавших без вести. Городское бюро по чрезвычайным ситуациям объявило красный сигнал о ливне в понедельник в полдень по местному времени — это самый высокий показатель в четырехэтапной системе предупреждения.

«В пострадавших от наводнения пригородах Пекина продолжаются аварийно-спасательные и оказание помощи», — говорится в материале.

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Ранее Техас (США) накрыло разрушительное наводнение. Число погибших достигло 104 человек.

Основной удар пришелся на округ Керр, где погибли по меньшей мере 84 человека, из них — 28 детей.

Потери есть и в других округах: Тревис (7 погибших), Кендалл (6 погибших), Бернетт (4 погибших), Уильямсон (2 погибших) и Том-Грини (1 погибший человек). На данный момент 24 человека остаются пропавшими без вести, в том числе 10 учениц и одна вожатая из лагеря «Мистик». Многие тела остаются неидентифицированными.