Метро и улицы Нью-Йорка оказались под водой: что произошло

Наводнение в США / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 15 июля, мощные штормы накрыли Нью-Йорк и Нью-Джерси, вызвав внезапные наводнения и транспортный коллапс. Сильные ливни парализовали движение транспорта, подтопили жилые районы, автомагистрали и станции метро.

Об этом сообщило издание CBS News.

Затопления охватили районы Манхэттена, Бронкса, Вестчестера, а также города Скотч-Плейнс и Плейнфилд в Нью-Джерси.

Реклама

В некоторых районах за несколько часов выпало более 15 см осадков. Власти объявили предупреждение о наводнении, а губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи ввел чрезвычайное положение.

Общественный транспорт потерпел серьезные сбои: затоплены станции метро на 28-й улице и Пенн-станции, отдельные линии временно остановили. Также прекращено движение поездов Metro-North до Центрального терминала. Жителей призвали воздержаться от поездок.

На дорогах ситуация не лучше — в Скотч-Плейнс и Элмсфорде вода затопила Main Street и часть Saw Mill River Parkway. Спасатели эвакуировали водителей из подтопленных авто.

В Вестчестере экстренные службы получили десятки вызовов, сообщил исполнительный директор округа Кен Дженкинс. В Розель-парке вода на улицах достигала щиколоток — устанавливали предупредительные конусы.

Реклама

В пабе Dowling’s в Честнати уровень воды внутри помещения достиг 30 см. Владелец заведения рассказал, что это уже вторая подобная ситуация за четыре года — ранее помещение подтопило во время урагана Ида.

Дата публикации 17:20, 15.07.25 Количество просмотров 8 В Нью-Йорке наводнение затопило метро

Напомним, 4 июля проливные дожди вызвали смертоносные наводнения вдоль реки Гуадалупе в штате Техас. Из-за наводнений президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Техасе.

Ранее мы писали, что страшный пожар в Массачусетсе унес жизни девяти пожилых людей, заблокировав жителей в ловушке огня. Очевидцы рассказывают о панике и отчаянных криках о помощи.