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Метро та вулиці Нью-Йорка опинилися під водою: що сталося
У США затопило мегаполіси: вулиці й метро Нью-Йорка перетворилися на річки. Людей евакуювали зі затоплених авто.
У понеділок, 15 липня, потужні шторми накрили Нью-Йорк і Нью-Джерсі, спричинивши раптові повені та транспортний колапс. Сильні зливи паралізували рух транспорту, підтопили житлові райони, автомагістралі та станції метро.
Про це повідомило видання CBS News.
Затоплення охопили райони Мангеттена, Бронкса, Вестчестера, а також міста Скотч-Плейнс і Плейнфілд у Нью-Джерсі.
У деяких районах за кілька годин випало понад 15 см опадів. Влада оголосила попередження про повінь, а губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі запровадив надзвичайний стан.
Громадський транспорт зазнав серйозних збоїв: затоплені станції метро на 28-й вулиці та Пенн-станції, окремі лінії тимчасово зупинили. Також припинено рух потягів Metro-North до Центрального терміналу. Мешканців закликали утриматися від поїздок.
На дорогах ситуація не краща — у Скотч-Плейнс та Елмсфорді вода затопила Main Street і частину Saw Mill River Parkway. Рятувальники евакуювали водіїв із підтоплених авто.
У Вестчестері екстрені служби отримали десятки викликів, повідомив виконавчий директор округу Кен Дженкінс. У Розель-парку вода на вулицях сягала щиколоток — встановлювали попереджувальні конуси.
У пабі Dowling’s у Честнаті рівень води всередині приміщення сягнув 30 см. Власник закладу розповів, що це вже друга подібна ситуація за чотири роки — раніше приміщення підтопило під час урагану Іда.
Нагадаємо, 4 липня проливні дощі спричинили смертоносні повені вздовж річки Гуадалупе у штаті Техас. Через повені президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі.
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