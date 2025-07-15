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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Метро та вулиці Нью-Йорка опинилися під водою: що сталося

У США затопило мегаполіси: вулиці й метро Нью-Йорка перетворилися на річки. Людей евакуювали зі затоплених авто.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Повінь у США

Повінь у США / © Associated Press

У понеділок, 15 липня, потужні шторми накрили Нью-Йорк і Нью-Джерсі, спричинивши раптові повені та транспортний колапс. Сильні зливи паралізували рух транспорту, підтопили житлові райони, автомагістралі та станції метро.

Про це повідомило видання CBS News.

Затоплення охопили райони Мангеттена, Бронкса, Вестчестера, а також міста Скотч-Плейнс і Плейнфілд у Нью-Джерсі.

У деяких районах за кілька годин випало понад 15 см опадів. Влада оголосила попередження про повінь, а губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі запровадив надзвичайний стан.

Громадський транспорт зазнав серйозних збоїв: затоплені станції метро на 28-й вулиці та Пенн-станції, окремі лінії тимчасово зупинили. Також припинено рух потягів Metro-North до Центрального терміналу. Мешканців закликали утриматися від поїздок.

На дорогах ситуація не краща — у Скотч-Плейнс та Елмсфорді вода затопила Main Street і частину Saw Mill River Parkway. Рятувальники евакуювали водіїв із підтоплених авто.

У Вестчестері екстрені служби отримали десятки викликів, повідомив виконавчий директор округу Кен Дженкінс. У Розель-парку вода на вулицях сягала щиколоток — встановлювали попереджувальні конуси.

У пабі Dowling’s у Честнаті рівень води всередині приміщення сягнув 30 см. Власник закладу розповів, що це вже друга подібна ситуація за чотири роки — раніше приміщення підтопило під час урагану Іда.

Нагадаємо, 4 липня проливні дощі спричинили смертоносні повені вздовж річки Гуадалупе у штаті Техас. Через повені президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі.

Раніше ми писали, що страшна пожежа в Массачусетсі забрала життя дев’яти людей похилого віку, заблокувавши мешканців у пастці вогню. Очевидці розповідають про паніку та відчайдушні крики про допомогу.

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