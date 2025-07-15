Сімейна трагедія на Київщині: син підпалив матір і брата

Жахлива помста на Київщині: чоловік підпалив матір і брата / © Поліція Київської області

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На Обухівщині сталася трагедія: 57-річний чоловік облив легкозаймистою речовиною та підпалив своїх матір і брата під час конфлікту. Від отриманих опіків 76-річна жінка померла в лікарні. Зловмисникові повідомлено про підозру, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 13 липня близько 21:12 від медиків, які повідомили про двох потерпілих з опіками на подвір’ї у Василькові. Правоохоронці встановили, що між 57-річним фігурантом і його 54-річним братом виникла суперечка. Коли їхня мати спробувала захистити молодшого сина, чоловік узяв пляшку з легкозаймистою рідиною, облив нею родичів і підпалив за допомогою запальнички. Після цього він утік з місця події.

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Постраждалих госпіталізували з опіками різного ступеня. На жаль, 76-річна мати померла в лікарні.

Правоохоронці вилучили речові докази для експертиз. Завдяки оперативно-розшуковим заходам зловмисника затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі під процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за статтями, що передбачають відповідальність за замах на умисне вбивство та умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Києві поліція оперативно затримала чоловіка, який жорстоко напав на 21-річну дівчину в під’їзді житлового будинку.