В Молдове госслужащим присылали письма с угрозами – нашли российский след

В Молдове сообщили о письмах с угрозами госслужащим и правоохранителям.

В Молдове госслужащие и правоохранители получали письма с угрозами. Такие письма – часть гибридной войны, которую ведет Россия.

Об этом рассказала министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко, пишет NewsMaker.

По ее словам, госслужащим и сотрудникам правоохранительных органов передавали разного рода письма, повестки и записки, чтобы помешать им "выполнять свою работу", "вызвать хаос" и "посеять страх по поводу законности действий, совершаемых властью".

Анна Ревенко подчеркнула, что энергетический шантаж, ложные сообщения о бомбах, кибератаки на критическую инфраструктуру – это элементы "гибридной войны, которую ведет Россия".

"Все это направлено на то, чтобы вызвать дестабилизацию такого характера, чтобы радикализацией населения дезинформацией, фальшивыми кампаниями, компрометирующими национальных лидеров, оказывать давление на власть. Это, как ожидает Россия, приведет к смене правительства, а значит, изменению демократического курса", – заявила министерша.

Напомним, в России угрожают президенту Молдовы из-за заявления об аресте Путина.

Читайте также: