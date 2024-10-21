В Молдове объявлен второй тур президентских выборов: кто лидирует

В Молдове объявлено о втором туре президентских выборов, в который вышли действующая президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные в ЦИКе Молдовы 21 октября.

После обработки более 98% бюллетеней Санду набрала почти 42% голосов избирателей, Стояногло – более 26%.

"Предварительная информация показывает, что никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов участвовавших в выборах избирателей. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов", — заявила глава ЦИК Анжелика Караман.

Что же касается референдума, который также состоялся в Молдове, то на нем за включение европейского вектора в Конституцию проголосовали 50,08% избирателей, а против высказались 49,92%. Об этом свидетельствуют результаты обработки 98,42% протоколов голосования.

По информации ЦИК, второй тур президентских выборов в Молдове состоится 3 ноября.

Напомним, 20 октября в Молдове прошли выборы президента и референдум по конституционному курсу страны на вступление в Евросоюз.

К слову, в начале октября предупреждалось, что преступные группы при поддержке России намерены сорвать президентские выборы в Молдове, включая попытки захвата правительственных зданий.

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