В Москве мужчина без маски устроил стрельбу в центре админуслуг

В результате инцидента — двое убитых и трое раненых.

Во вторник, 7 декабря, в центре предоставления админуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы 45-летний посетитель начал стрельбу после того, как ему запретили заходить без защитной маски.

Этот случай, о котором сообщают российские СМИ, подтвердил в своем Twitter мэр российской столицы Сергей Собянин.

“Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное для оказания помощи раненым”, – написал он.

По предварительной информации, среди погибших – сотрудник центра и охранник. Огнестрельные ранения получила, в частности, 10-летняя девочка, которая была в многопрофильном центре вместе с кем-то из родителей.

“Мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попытался вывести его. В ответ на это мужчина достал пистолет и начал стрелять”, — сообщили источники в правоохранительных органах российскому агентству "Интерфакс".

Как стало известно, стрелком оказался 45-летний житель Москвы. У него изъяли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

По информации канала "РЕН ТВ", задержанный — бывший военный, оставивший службу в 2010 году в звании подполковника. Он заявил, что не верит в пандемию и считает ее частью "мирового заговора".

Напомним, ранее в Париже из-за стрельбы из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который предположительно является гражданином России.

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