У Москві чоловік без маски влаштував стрілянину в центрі адмінпослуг

Внаслідок інциденту - двоє убитих та троє поранених.

У вівторок, 7 грудня, в центрі надання адмінпослуг “Рязанський” на південному сході Москви 45-річний відвідувач розпочав стрілянину після того, як йому заборонили заходити без захисної маски.

Цей випадок, про який повідомляють російські ЗМІ, підтвердив у своєму Twitter мер російської столиці Сергій Собянін.

“Убивцю затримали. Приношу співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Лікарі роблять все можливе для надання допомоги пораненим”, - написав він.

За попередньою інформацією, серед загиблих — працівниця центру та охоронець. Вогнепальні поранення отримала, зокрема, 10-річна дівчинка, яка була в багатопрофільному центрі разом з кимось із батьків.

“Чоловік зайшов до БФЦ і відмовився надягати маску. Тоді охоронець спробував вивести його. У відповідь на це чоловік дістав пістолет і почав стріляти”, - повідомили джерела в правоохоронних органах російському агентству "Интерфакс".

Як стало відомо, стрільцем виявився 45-річний мешканець Москви. У нього вилучили травматичний пістолет, перероблений для стрільби бойовими набоями.

За інформацією каналу "РЕН ТВ", затриманий - колишній військовий, який залишив службу у 2010 році в званні підполковника. Він заявив, що не вірить у пандемію та вважає її частиною "світової змови".

Нагадаємо, раніше у Парижі через стрілянину з пневматичної рушниці на Єлисейських полях затримано чоловіка, який імовірно, є громадянином Росії.

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