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В Москве ночью раздались взрывы: власти говорят об атаке БпЛА
В ночь на 29 мая в Московском регионе раздались взрывы.
Жители Москвы и близлежащих районов сообщили о мощных взрывах в ночь на 29 мая.
Российские официальные лица заявили, что сработала противовоздушная оборона в ответ на атаку беспилотников.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО якобы уничтожили три дрона, пытавшихся атаковать столичный регион. Он заверил, что серьезных и пострадавших разрушений нет, но на местах падения обломков работают экстренные службы.
Из-за угрозы воздуха в московском аэропорту Внуково временно приостановили полеты. Был введен так называемый план «Ковёр», предусматривающий закрытие воздушного пространства над аэропортом.
Российские Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Кроме того, появилась информация о возможном попадании дрона в здание жилого комплекса «Миракс Парк» на юго-западе Москвы.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде, одном из округов Москвы, после дроновой атаки произошел пожар на территории технопарка «Элма».
Мы ранее информировали, что в ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ обошли противовоздушную оборону Москвы и нанесли удар по предприятию «Радуга», которое производит крылатые ракеты.