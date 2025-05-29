В Москве ночью раздались взрывы: власти говорят об атаке БпЛА

Взрывы раздались в Москве / © Associated Press

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Жители Москвы и близлежащих районов сообщили о мощных взрывах в ночь на 29 мая.

Российские официальные лица заявили, что сработала противовоздушная оборона в ответ на атаку беспилотников.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО якобы уничтожили три дрона, пытавшихся атаковать столичный регион. Он заверил, что серьезных и пострадавших разрушений нет, но на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Из-за угрозы воздуха в московском аэропорту Внуково временно приостановили полеты. Был введен так называемый план «Ковёр», предусматривающий закрытие воздушного пространства над аэропортом.

Российские Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Кроме того, появилась информация о возможном попадании дрона в здание жилого комплекса «Миракс Парк» на юго-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде, одном из округов Москвы, после дроновой атаки произошел пожар на территории технопарка «Элма».

Мы ранее информировали, что в ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ обошли противовоздушную оборону Москвы и нанесли удар по предприятию «Радуга», которое производит крылатые ракеты.

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