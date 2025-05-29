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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Москві вночі пролунали вибухи: влада каже про атаку БпЛА

У ніч проти 29 травня в Московському регіоні пролунали вибухи. Російська влада заявляє про атаку дронів та роботу систем ППО, через що тимчасово призупинив роботу аеропорт Внуково.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Москві

Вибухи пролунали у Москві / © Associated Press

Жителі Москви та прилеглих районів повідомили про потужні вибухи в ніч проти 29 травня.

Російські офіційні особи заявили, що спрацювала протиповітряна оборона у відповідь на атаку безпілотників.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, засоби ППО нібито знищили три дрони, які намагалися атакувати столичний регіон. Він запевнив, що серйозних руйнувань і постраждалих немає, але на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Через загрозу з повітря в московському аеропорту Внуково тимчасово призупинили польоти. Було введено так званий план «Килим», що передбачає закриття повітряного простору над аеропортом.

Російські Telegram-канали повідомляють, що вибухи було чутно в Одинцово, Апрелєвці та Звенигороді. Крім того, з’явилася інформація про можливе влучання дрона у будівлю житлового комплексу «Міракс Парк» на південному заході Москви.

Раніше повідомлялося, що у Зеленограді, одному з округів Москви, після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку «Елма».

Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 травня далекобійні дрони СБУ обійшли протиповітряну оборону Москви та завдали удару по підприємству «Радуга», яке виготовляє крилаті ракети.

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