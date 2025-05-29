- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
У Москві вночі пролунали вибухи: влада каже про атаку БпЛА
У ніч проти 29 травня в Московському регіоні пролунали вибухи. Російська влада заявляє про атаку дронів та роботу систем ППО, через що тимчасово призупинив роботу аеропорт Внуково.
Жителі Москви та прилеглих районів повідомили про потужні вибухи в ніч проти 29 травня.
Російські офіційні особи заявили, що спрацювала протиповітряна оборона у відповідь на атаку безпілотників.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, засоби ППО нібито знищили три дрони, які намагалися атакувати столичний регіон. Він запевнив, що серйозних руйнувань і постраждалих немає, але на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Через загрозу з повітря в московському аеропорту Внуково тимчасово призупинили польоти. Було введено так званий план «Килим», що передбачає закриття повітряного простору над аеропортом.
Російські Telegram-канали повідомляють, що вибухи було чутно в Одинцово, Апрелєвці та Звенигороді. Крім того, з’явилася інформація про можливе влучання дрона у будівлю житлового комплексу «Міракс Парк» на південному заході Москви.
Раніше повідомлялося, що у Зеленограді, одному з округів Москви, після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку «Елма».
Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 травня далекобійні дрони СБУ обійшли протиповітряну оборону Москви та завдали удару по підприємству «Радуга», яке виготовляє крилаті ракети.