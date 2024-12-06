В одном из главных аэропортов Европы отменили более 100 рейсов: что произошло

Шторм "Дарраг" вызвал серьезные перебои в работе одного из главных аэропортов Европы — "Схипхол" в Амстердаме, Нидерланды.

Об этом сообщает Euronews.

Представители аэропорта посоветовали пассажирам готовиться к задержкам и отменам рейсов из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра.

Более 100 рейсов было отменено после того, как сильный ветер приземлил самолеты утром пятницы, 6 декабря, и можно ожидать, что во второй половине дня их будет еще больше, в зависимости от того, как будет развиваться погода.

На сайте аэропорта большинство предстоящих вылетов указано как отменено или отложено по меньшей мере на один час, и аэропорт просит "принять во внимание задержки и отмену рейсов".

Нидерландская авиакомпания KLM, выполняющая больше всего рейсов из аэропорта "Схипхол", уже отменила более 90 рейсов.

Пассажиры уже в четверг вечером готовились к задержкам, а в аэропорту говорят, что терминалы пока не перегружены.

"Даже если ваш рейс должен вылететь или приземлиться по расписанию, у вас могут возникнуть трудности с тем, чтобы добраться до аэропорта, поскольку шторм также влияет на автомобильные и железнодорожные сети", — говорится в сообщении.

Королевский метеорологический институт Нидерландов предупреждает о развеянном мусоре и поваленных деревьях, вызванных сильными порывами ветра 75-90 км/ч.

Ожидается, что шторм "Дарраг" повлечет за собой дальнейший хаос в Великобритании. Людям рекомендуется избегать открытых прибрежных районов и соблюдать осторожность во время путешествий.

Напомним, недавно Грецию накрыл шторм "Бора". Сильные дожди и штормовой ветер повлекли за собой наводнения, разрушения по всей стране, а также смерти среди людей.

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