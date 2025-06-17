В Польше снова сорвали украинский флаг: полиция ищет вандала

В Краке неизвестный сорвал флаг Украины / © скриншот с видео

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В Польше зафиксирован очередной случай пренебрежения украинской символикой. Неизвестный мужчина снял украинский флаг с крыши исторического Сокольского зала, заменив его польским флагом. Этот инцидент вызвал возмущение и напомнил о предыдущих провокациях.

Об этом сообщает inPoland.

Провокация в центре Кракова

Событие произошло в Кракове, где мужчина дерзко вылез на крышу известного Сокольского зала, откуда развевался украинский флаг в знак солидарности с Украиной. Его действия, запечатленные на видео, были целенаправленными — флаг был снят, а на его место повешено польское знамя.

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Вероятно, этот поступок подражает скандальному действию депутата Гжегожа Брауна от «Конфедерации», который 4 июня 2024 лично сорвал украинский флаг с Кургана Костюшко. Тот инцидент вызвал широкий резонанс как в Польше, так и за ее пределами.

Тогда Браун прокомментировал свой поступок и заявил, что «украинский флаг висел не на своем месте». Он также добавил, что отправил флаг в украинское консульство в Кракове.

Волна возмущения и реакции власти

Оба случая вызвали шквал критики со стороны представителей Малопольского воеводского управления, Комитета Кургана Костюшко, многочисленных общественных организаций и жителей Кракова. Они подчеркивают, что такие действия являются проявлением неуважения к украинскому народу, который переживает полномасштабную войну и подрывает принципы солидарности.

Нынешний инцидент с Сокольским залом является эхом предыдущих событий и свидетельствует, что популистские жесты политиков могут вдохновлять других на подобные провокации. Польская полиция уже выясняет обстоятельства происшествия и разыскивает злоумышленника.

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Открытым остается вопрос адекватности действий польских властей по защите символов, выражающих поддержку союзникам во время войны, а также о том, не способствует ли общественная риторика эскалации подобных инцидентов.

Напомним, кандидат в президенты Польши на митинге решил заработать дополнительные баллы перед избирателями. Гжегож Браун сорвал с мэрии флаг Украины .