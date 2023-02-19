В Польше украинку изнасиловал водитель популярного сервиса такси: детали инидента

В Польше гражданка Украины заявила об изнасиловании в такси, в котором возвращалась с вечеринки, где была с подругой.

Об этом сообщает tvn24.pl.

Издание пишет, что украинка после вечеринки с помощью мобильного приложения заказала такси из центра Варшавы, чтобы добраться домой.

По словам самой девушки, во время поездки водитель такси удерживал ее против воли, а затем принудил к половому акту. После инцидента украинка заявила в полицию, что была им изнасилована.

Водитель такси уже задержан и ему предъявлено обвинения в насилии и изнасиловании. К делу подключилась прокуратура Варшавы, по ходатайству которой на время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей три месяца.

Польские журналисты выяснили, что девушка якобы использовала приложение Bolt, а за рулем был иностранец – гражданин Туркменистана.

В компании отреагировали на инцидент и заверили, что задержанный гражданин Туркменистана перед наймом на работу прошел усиленную проверку и предоставил справку о несудимости. По их данным, задержанный не числился он и как лицо, разыскиваемое международными правоохранительными органами.

Доступ к приложению подозреваемому заблокирован. В компании заявили, что безопасность пассажиров является приоритетом для них.

"К сожалению, даже такой жесткий контроль не всегда может являться гарантией поведения человека в будущем. Безопасность является приоритетом для Bolt, но такие инциденты все еще случаются в сфере такси, и поэтому мы выступаем за усиление регламента и требований к проверке для каждого водителя", — сказала представитель компании Мартына Курковская, которая отправила электронное письмо польским журналистам.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что в Варшаве женщины массово сообщали об изнасиловании в популярных сервисах такси. Речь шла по меньшей мере о 20 делах об сексуальному насилию в такси. Подозреваемыми названы 12 установленных иностранцев разных национальностей. Национальности еще восьмерых подозреваемых на тот момент не были установлены.

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