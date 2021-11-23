В Польше в центрах вакцинации будут бесплатно прививать от гриппа

В Польше объясняют, что вакцинация от гриппа особенно важна в период вспышки COVID-19.
В Польше от 23 ноября в центрах вакцинации лица, которым исполнилось 18 лет, смогут получить бесплатную прививку от гриппа.
Об этом сообщили на сайте правительства Польши.
Ранее право на бесплатную прививку в Польше имели медики, фармацевты, пожилые люди, военные и учителя.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что вакцинация от гриппа особенно важна в период вспышки COVID-19. В Польше отмечается, что сейчас они фиксируют уже четвертую волну коронавирусной инфекции.
"Сезон гриппа начался в октябре и совпал с очередной волной коронавируса, поэтому мы решили, что каждый взрослый может дополнительно позаботиться о своем здоровье и бесплатно вакцинироваться от гриппа. Для этого достаточно просто прийти в центр вакцинации", — сообщил польский министр охраны здоровье Адам Недзельский.
В Польше действуют 3000 пунктов вакцинации от гриппа. В министерстве здравоохранения Польши утверждают, что перерыв между прививкой от гриппа и коронавируса не нужно делать.
Всего в Польшу будет доставлено 5 млн. доз вакцины от гриппа. Вакцинация продлится до 31 марта.
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