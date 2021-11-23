У Польщі в центрах вакцинації безкоштовно щеплюватимуть від грипу

У Польщі в центрах вакцинації безкоштовно щеплюватимуть від грипу

У Польщі пояснюють, що вакцинація від грипу особливо важлива в період спалаху COVID-19.

У Польщі від 23 листопада в центрах вакцинації особи, яким виповнилось 18 років, зможуть отримати безкоштовне щеплення від грипу.

Про це повідомили на сайті уряду Польщі.

Раніше право на безкоштовне щеплення у Польщі мали медики, фармацевти, особи похилого віку, військові та вчителі.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що вакцинація від грипу особливо важлива в період спалаху COVID-19. У Польщі відзначають, що зараз вони фіксують вже четверту хвилю коронавірусної інфекції.

"Сезон грипу почався у жовтні та співпав з черговою хвилею коронавірусу, а тому ми вирішили, що кожен дорослий може додатково попіклуватись про своє здоров'я та безкоштовно вакцинуватись від грипу. Для цього достатньо просто прийти в центр вакцинації", - повідомив польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

У Польщі діє 3000 пунктів вакцинації від грипу. У міністерстві охорони здоров'я Польщі переконують, що перерву між щепленням від грипу та коронавірусу не потрібно робити.

Всього у Польщу буде доставлено 5 млн доз вакцини від грипу. Вакцинація триватиме до 31 березня.

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