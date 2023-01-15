В правительстве Грузии объяснили, почему не передают Украине оружие

Грузинская министр заявила, что ее страна не будет оказывать военную помощь "ни одной из сторон конфликта".

Правительство Грузии отказывается передавать Украине вооружение, чтобы не втянуть страну в еще одну войну.

Об этом заявила министр культуры и бывшая вице-премьер Грузии Теа Цулукиани в комментарии Первому каналу общественного вещания Грузии.

По ее словам, правительство Грузии не позволит "втянуть" страну, ранее испытавшую российскую агрессию и потерявшую часть своих территорий, в военное противостояние.

“Помощи военного типа ни одной из сторон конфликта мы не предоставим, тем более насколько мне известно, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы приобрели самостоятельно, но это просто деталь. Главное – это позиция правительства, что мы не хотим быть в войне", — сказала Цулукиани.

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Грузинская министр вспомнила о прошлых войнах, которые, как она выразилась, доставляют много "хлопот".

"Мы прошли слишком много войн... Мы хорошо помним, сколько это хлопот. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это ответственность за будущее нашей страны", — сказала бывшая вице-премьер.

В то же время, Теа Цулукиани выразила надежду, что "война в Украине скоро закончится и она закончится победой Украинского государства и народа".

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине, но поможет гуманитарно.

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