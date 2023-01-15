В уряді Грузії пояснили, чому не передають Україні зброю

Грузинська міністерка заявила, що її країна не надаватиме військової допомоги “жодній зі сторін конфлікту”.

Уряд Грузії відмовляється передавати Україні озброєння, щоб не втягнути країну у ще одну війну.

Про це заявила міністерка культури та колишня віцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані в коментарі Першому каналу суспільного мовлення Грузії.

За її словами, уряд Грузії не дозволить “втягнути” країну, яка раніше зазнала російської агресії та втратила частину своїх територій, у військове протистояння.

“Допомоги військового типу жодній зі сторін конфлікту ми не надамо, тим паче, наскільки мені відомо, мова йде про передачу такого озброєння, яке ми придбали самостійно, але це просто деталь. Головне - це позиція уряду, що ми не хочемо бути у війні", - сказала Цулукіані.

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Грузинська міністерка згадала про минулі війни, які, як вона висловилася, завдають багато “клопоту”.

"Ми пройшли занадто багато війн... Ми добре пам'ятаємо, скільки це клопоту. Тому ми просто не можемо цього допустити, це відповідальність за майбутнє нашої країни", - сказала колишня віцепрем'єрка.

Водночас Теа Цулукіані висловила сподівання, що "війна в Україні скоро закінчиться і вона закінчиться перемогою Української держави й народу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що не надаватиме військову допомогу Україні, але допоможе гуманітарно.

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