В Приднестровье начнутся военные сборы: что это может означать

Военное собрание продлится три месяца.
В так называемом Приднестровье, оккупированном российскими захватчиками, из-за рисков эскалации от 1 марта начнутся военные сборы.
Об этом сообщило "Министерство обороны непризнанной республики", пишут пропагандистские СМИ.
"Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", — говорится в сообщении.
В "Минобороны республики" сообщило, что "Киев якобы активизировал подготовку к провокации с вторжением в Приднестровье, которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление российских сил оттуда".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как россияне могут использовать Приднестровье для угроз Молдове и Украине. По его словам, с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины, россияне стремились спровоцировать украинцев в этом направлении.
После этого МИД России сообщил, что Украина готовит "провокации" на этом участке. Позже заявили, что ВСУ "готовятся" к вторжению в Приднестровье. Украинские власти это опровергают и называют фейком.
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