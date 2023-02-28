В Приднестровье начнутся военные сборы: что это может означать

В так называемом Приднестровье, оккупированном российскими захватчиками, из-за рисков эскалации от 1 марта начнутся военные сборы.

Об этом сообщило "Министерство обороны непризнанной республики", пишут пропагандистские СМИ.

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"Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики продолжает прием заявок на участие в очередных трехмесячных сборах с 1 марта", — говорится в сообщении.

В "Минобороны республики" сообщило, что "Киев якобы активизировал подготовку к провокации с вторжением в Приднестровье, которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление российских сил оттуда".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как россияне могут использовать Приднестровье для угроз Молдове и Украине. По его словам, с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины, россияне стремились спровоцировать украинцев в этом направлении.

После этого МИД России сообщил, что Украина готовит "провокации" на этом участке. Позже заявили, что ВСУ "готовятся" к вторжению в Приднестровье. Украинские власти это опровергают и называют фейком.

Очередной фейк: "Украина готовит нападение на Приднестровье" – Братчук

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