В РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа"

В ночь на 11 сентября 2023 года на территории Белгородской области РФ прозвучала серия мощных взрывов.

"В Яковлевском городском округе "сработала наша система ПВО" – сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", — отреагировал на атаку беспилотников губернатор области РФ Вячеслав Гладков

Напомним, в ночь на 8 сентября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве вспыхнул пожар. Там загорелась Федеральная таможенная служба окупантов.

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