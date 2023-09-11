У РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу"

У ніч на 11 вересня 2023 року на території Бєлгородської області РФ пролунала серія потужних вибухів.

"У Яковлівському міському окрузі "спрацювала наша система ППО" – збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби", - відреагував на атаку безпілотників губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня 2023 року у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що у Москві спалахнула пожежа. Там загорілася Федеральна митна служба окупантів.

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