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У РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу"

Російська влада відреагувала на атаку невідомих дронів / Фото: ТСН.ua

У Росії занепокоєні атакою безпілотників.

У ніч на 11 вересня 2023 року на території Бєлгородської області РФ пролунала серія потужних вибухів

"У Яковлівському міському окрузі "спрацювала наша система ППО" – збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби", - відреагував на атаку безпілотників губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня 2023 року у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що у Москві спалахнула пожежа. Там загорілася Федеральна митна служба окупантів.

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