В РФ вынесли приговор экс-заместителю Шойгу: детали дела

Тимур Иванов / © Associated Press

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Бывшего заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии за взятки и отмывание средств.

Об этом пишут росСМИ.

Московский городской суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взяток и отмывании средств. Также Иванов должен уплатить штраф в размере 100 миллионов рублей и будет лишен государственной награды.

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Иванов занимал должность с 2016 года и отвечал за тыловое обеспечение, имущество и медицину в армии. Его арестовали в апреле 2024 года. По данным следствия, он получил взятку на сумму 1,185 миллиарда рублей от военного подрядчика. Впоследствии ему предъявили дополнительные обвинения в отмывании денег и растрате на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Дело рассматривали в закрытом режиме. В июне был добавлен еще один эпизод — взятка в размере 152 миллиона рублей. Также на 12,5 лет колонии осудили Антона Филатова — бывшего подчиненного Иванова — по делу о растрате.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ арестовали генерала российской армии Дмитрия Булгакова, который до сентября 2022 года был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и отправил в СИЗО.