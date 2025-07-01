У РФ винесли вирок ексзаступнику Шойгу: деталі справи

Тимур Іванов / © Associated Press

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Колишнього заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу Тимура Іванова засудили до 13 років колонії за хабарі та відмивання коштів.

Про це пишуть росЗМІ.

Московський міський суд засудив колишнього заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова до 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його визнано винним в отриманні хабарів та відмиванні коштів. Також Іванов має сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів рублів і буде позбавлений державної нагороди.

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Іванов обіймав посаду від 2016 року та відповідав за тилове забезпечення, майно і медицину в армії. Його арештували у квітні 2024 року. За даними слідства, він отримав хабар на суму 1,185 мільярда рублів від військового підрядника. Згодом йому висунули додаткові обвинувачення у відмиванні грошей і розтраті на загальну суму понад 4 мільярди рублів.

Справу розглядали у закритому режимі. У червні було додано ще один епізод — хабар у розмірі 152 мільйони рублів. Також на 12,5 років колонії засудили Антона Філатова — колишнього підлеглого Іванова — у справі про розтрату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ заарештували генерала російської армії Дмитра Булгакова, який до вересня 2022 року був заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відправив до СІЗО.