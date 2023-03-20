В РФ заявили о появлении стратегических бомбардировщиков США у их госграницы

В России были вынуждены поднять истребитель Су-35.

В оборонном ведомстве страны-агрессора России заявили о появлении стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Якобы их заметили над Балтикой, они летели к госгранице РФ.

Об этом пишут российские СМП.

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В ведомстве заявили о двух истребителях, которые якобы зафиксировали российские средства ПВО. Для идентификации и недопущения нарушения госграницы поднимался истребитель Су-35.

"Иностранные военные самолеты, обнаруженные над акваторией Балтийского моря, не нарушили государственную границу России. Полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заверили в Минобороны государства-террориста.

Как видно из портала Flightradar24, позволяющего в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру, американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress совершал круги над Балтийскими странами.

Фото: сундук в видео

Напомним, 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией. Тогда этот инцидент сильно напугал жителей России.

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