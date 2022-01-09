В России мужчина застрелил семью и покончил с собой

В России мужчина застрелил семью и покончил с собой

Причины инцидента неизвестны.

В Вологодской области (Россия) мужчина расстрелял семью и покончил с собой.

Об этом на данные регионального управления Следственного комитета РФ сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что тела двух женщин и одного мужчину обнаружили в квартире поселка Кипелово. Правохранители установили личности умерших: это 66-летний мужчина, его 55-летняя сожительница, а также ее 34-летняя дочь.

По предварительной версии, россиянин расстрелял гражданскую жену и ее дочь. После содеянного покончил с собой. Полиция возбудила уголовное дело по статье "убийство двух и более человек".

Как сообщалось, в Москве 26-летняя девушка, оказывающая услуги эскорта, подозревается в убийстве своего клиента. Девушка, которая предоставляет интимные услуги за деньги, задержана. Она рассказала, что познакомилась с погибшим в Интернете. Они договорились встретиться у мужчины дома. Изрядно выпив, они стали ссориться. Впоследствии конфликт перерос в драку. Гостья вскочила за нож и нанесла мужу удар в живот.

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