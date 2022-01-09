У Росії чоловік застрелив родину та наклав на себе руки

У Росії чоловік застрелив родину та наклав на себе руки

Причини інциденту, невідомі.

У Вологодській області (Росія) чоловік розстріляв сім'ю і наклав на себе руки.

Про це на дані регіонального управління Слідчого комітету РФ повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що тіла двох жінок та одного чоловіка виявили у квартирі у селищі Кіпелово. Правохоронці встановили особи померлих: це 66-річний чоловік, його 55-річна співмешканка, а також її 34-річна донька.

За попередньою версією, росіянин розстріляв громадянську дружину та її дочку. Після скоєного наклав на себе руки. Поліція порушила кримінальну справу за статтею "убивство двох і більше осіб".

Як повідомлялося, у Москві 26-річна дівчина, яка надає послуги ескорту, підозрюється у вбивстві свого клієнта. Дівчину, яка надає інтимні послуги за гроші, затримано. Вона розповіла, що познайомилася із загиблим в Інтернеті. Вони домовилися зустрітися у чоловіка вдома. Добряче випивши, вони стали сваритися. Згодом конфлікт переріс у бійку. Гостя схопилася за ніж і завдала чоловікові удару в живіт.

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