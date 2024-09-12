В России подорвали военных преступников: детали от ГУР с фото

Взрыв во взаимодействии с ГУР МО устроили представители российского подполья.

В российском Екатеринбурге 11 сентября были подорваны военные преступники. Взрыв раздался взрыв возле КПП воинской части, в которой базируются бойцы Росгвардии.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

В заявлении разведки указано, что "на россии подорвали военных преступников". Там уточнили, что 11 сентября в Екатеринбурге прогремел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие Росгвардии.

"Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора", — отметили в разведке.

Там добавили, что подпольщики изготовили взрывчатку обломочного действия общей массой 6 кг и скрыто разместили ее возле КПП росгвардейцев.

В результате взрыва был подорван личный состав врага, также повреждения получила автомобильная техника.

Чтобы ликвидировать последствия взрыва, на место прибыли российские спецслужбы, "скорые", в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление непременно будет справедливое возмездие.

Фото с места взрыва возле КПП военной части Росгвардии/Фото: ГУР Минобороны Украины

Фото с места взрыва возле КПП военной части Росгвардии/Фото: ГУР Минобороны Украины

Фото с места взрыва возле КПП военной части Росгвардии/Фото: ГУР Минобороны Украины

Фото с места взрыва возле КПП военной части Росгвардии/Фото: ГУР Минобороны Украины

Фото с места взрыва возле КПП военной части Росгвардии/Фото: ГУР Минобороны Украины

Напомним, 11 сентября спецподразделения ГУР уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ в акватории Черного моря.

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