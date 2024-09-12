В России загорелся завод, где производят огнеметные системы: видео

На этом предприятии не только производят военную технику, но и модернизируют танки.

В четверг, 12 сентября, на заводе "Омсктрансмаш" вблизи города Омска на юго-западе Сибири произошел большой пожар.

В соцсетях опубликовали несколько видеороликов с места инцидента.

На опубликованных кадрах видны клубы черного дыма, возвышающиеся над территорией предприятия.

На танковом заводе в России произошел масштабный пожар

Возгорание на "Омсктрансмаше" также подтвердили спутники NASA Firms, наблюдающие за пожарами на планете в режиме реального времени.

Пожар на Омском танковом заводе обозначен красным пикселем

Местные российские власти утверждают, что все работники цеха, где произошел пожар, были безопасно эвакуированы и этот инцидент "не повлиял на производственный процесс". Причиной возгорания называют ремонтные работы на крыше предприятия, проводимые подрядной организацией.

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Как известно, на "Омсктрансмаше" производят технику военного назначения, в том числе тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Буратино", а также модернизируют танки Т-64 и Т-80.

От Омска до границы с Украиной – более 2 тысяч километров. Пока нет информации о том, что пожар на танковом заводе как-то связан с атакой беспилотника или диверсией.

Напомним, ранее в российской столице Москве произошел мощный пожар в трехэтажном административном здании. К тушению пламени были задействованы вертолеты и даже пожарный корабль.

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