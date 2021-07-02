В России произошел масштабный выброс хлора на водоканале в столице Удмуртии

В России произошел масштабный выброс хлора на водоканале в столице Удмуртии

Для защиты населения от ядовитых испарений была применена водяная завеса.

В пятницу, 2 июля, в российском городе Ижевске, который является столицей республики Удмуртия, произошел выброс хлора на одной из станций местного водоканала. Как сообщает РИА "Новости", по данным спасателей, объем утечки хлора составляет 800 килограммов.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за разгерметизации одной из емкостей с хлором на станции водоподготовки "Ижводоканала".

Местное подразделение МЧС призвало жителей так называемого "городка металлургов", возле которого произошла утечка, срочно покинуть его территорию или экстренно загерметизировать помещение, однако позже это сообщение было удалено.

Для уменьшения угрозы ядовитых испарений хлора, которые раздражают глаза, кожу и органы дыхания, на месте аварии была применена водяная завеса.

Впоследствии появилось сообщение, что во время утечки хлора в Ижевске никто не пострадал, с места аварии были эвакуированы 9 работников, технологический процесс на предприятии не нарушался.

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Как сообщает Telegram канал Mash, несмотря на заверения спасателей в отсутствии превышения показателей загрязнения воздуха в городе была проведена эвакуация из общежития Ижевского технического университета, а местные жители жалуются на резь в глазах. Дороги вблизи места ЧП было перекрыто.

Напомним, что в пятницу, 2 июля, на нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия" в румынском городе Нэводари прогремел взрыв, который сопровождался большим пожаром. Министр охраны окружающей среды страны Танчос Барна заявил, что вред для природы может быть весьма значительной.

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