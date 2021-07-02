Швейцария - Испания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Текстовый репортаж первого поединка второго раунда плей-офф.
В пятницу, 2 июля, сборные Швейцарии и Испании поборются за путевку в полуфинал Чемпионата Европы-2020.
Поединок состоится на арене "Санкт-Петербург" в одноименном российском городе. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Испания. Победитель противостояния в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли Бельгия - Италия.
- Швейцария вышла в 1/8 финала с третьего места в группе A. Команда Владимира Петковича поделила очки с Уэльсом (1:1), проиграла Италии (0:3) и одолела Турцию (3:1). В 1/8 финала она сенсационно выбила Францию, переиграв ее в серии пенальти (3:3, по пен. 5:4).
- Испания пробилась в плей-офф со второго места группы E. Подопечные Луиса Энрике сыграли вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1) и разгромили Словакию (5:0). В 1/8 финала "Красная фурия" в дополнительное время выиграла у Хорватию (5:3).