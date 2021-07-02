Швейцария - Испания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Текстовый репортаж первого поединка второго раунда плей-офф.

В пятницу, 2 июля, сборные Швейцарии и Испании поборются за путевку в полуфинал Чемпионата Европы-2020.

Поединок состоится на арене "Санкт-Петербург" в одноименном российском городе. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Испания. Победитель противостояния в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли Бельгия - Италия.

Швейцария вышла в 1/8 финала с третьего места в группе A. Команда Владимира Петковича поделила очки с Уэльсом ( 1:1 ), проиграла Италии ( 0:3 ) и одолела Турцию ( 3:1 ). В 1/8 финала она сенсационно выбила Францию , переиграв ее в серии пенальти ( 3:3, по пен. 5:4 ).

поделила очки с ( ), проиграла ( ) и одолела ( ). В 1/8 финала она сенсационно выбила , переиграв ее в серии пенальти ( ). Испания пробилась в плей-офф со второго места группы E. Подопечные Луиса Энрике сыграли вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1) и разгромили Словакию (5:0). В 1/8 финала "Красная фурия" в дополнительное время выиграла у Хорватию (5:3).

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