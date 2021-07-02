Швейцарія - Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж першого поєдинку другого раунду плейоф.
У п'ятницю, 2 липня, збірні Швейцарії та Іспанії поборються за путівку до півфіналу Чемпіонату Європи-2020.
Поєдинок відбудеться на арені "Санкт-Петербург" в однойменному російському місті. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Іспанія. Переможець протистояння в півфіналі вийде на тріумфатора дуелі Бельгія - Італія.
- Швейцарія вийшла до 1/8 фіналу з третього місця у групі A. Команда Владіміра Петковича поділила очки з Уельсом (1:1), програла Італії (0:3) і здолала Туреччину (3:1). В 1/8 фіналу вона сенсаційно вибила Францію, перегравши її в серії пенальті (3:3, по пен. 5:4).
- Іспанія пробилася до плейоф із другого місця групи E. Підопічні Луїса Енріке зіграли внічию зі Швецією (0:0) і Польщею (1:1) і розгромили Словаччину (5:0). В 1/8 фіналу "Червона фурія" у додатковий час виграла у Хорватії (5:3).