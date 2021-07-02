Швейцарія - Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж першого поєдинку другого раунду плейоф.

У п'ятницю, 2 липня, збірні Швейцарії та Іспанії поборються за путівку до півфіналу Чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок відбудеться на арені "Санкт-Петербург" в однойменному російському місті. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Іспанія. Переможець протистояння в півфіналі вийде на тріумфатора дуелі Бельгія - Італія.

Швейцарія вийшла до 1/8 фіналу з третього місця у групі A. Команда Владіміра Петковича поділила очки з Уельсом ( 1:1 ), програла Італії ( 0:3 ) і здолала Туреччину ( 3:1 ). В 1/8 фіналу вона сенсаційно вибила Францію, перегравши її в серії пенальті ( 3:3, по пен. 5:4 ).

поділила очки з ( ), програла ( ) і здолала ( ). В 1/8 фіналу вона сенсаційно вибила перегравши її в серії пенальті ( ). Іспанія пробилася до плейоф із другого місця групи E. Підопічні Луїса Енріке зіграли внічию зі Швецією (0:0) і Польщею (1:1) і розгромили Словаччину (5:0). В 1/8 фіналу "Червона фурія" у додатковий час виграла у Хорватії (5:3).

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