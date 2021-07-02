В Румынии произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе: видео

Облако дыма движется в сторону Черного моря.

В пятницу, 2 июля, на нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия" в румынском городе Нэводари прогремел взрыв, сопровождавшийся большим пожаром. Как сообщает портал Digi24, министр охраны окружающей среды страны Танчос Барна заявил, что вред для природы может быть довольно значительным.

По предварительным данным, в результате взрыва и пожара на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем предприятии пострадали пять человек. Один из них в тяжелом состоянии — у него ожоги 45% тела.

Все пострадавшие доставлены в больницу в Констанце, для госпитализации был задействован вертолет. Также сообщается, что один человек пропал без вести, его разыскивают.

Представители компании "Петромидия" сообщили, что инцидент произошел на заводе гидропереработки дизельного масла. После пожара технологические процессы на нефтеперерабатывающем заводе были безопасно остановлены.

По словам министра охраны окружающей среды Танчоса Барни, влияние на окружающую среду от этого пожара может быть достаточно серьезным. По предварительным оценкам, облако дыма движется к морю, а не к берегу. На месте ЧП работает передвижная лаборатория для контроля качества воздуха.

Дым от пожара наблюдают с расстояния 10 километров, его, в частности, видели туристы на пляжах Мамая и жители близлежащих городов Корбу и Ваду.

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Напомним, что ранее в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

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