В Румунії стався вибух на найбільшому нафтопереробному заводі: відео

Хмара диму рухається в бік Чорного моря.

У п'ятницю, 2 липня, на нафтопереробному заводі "Петромідія" в румунському місті Неводарі пролунав вибух, який супроводжувався великою пожежею. Як повідомляє портал Digi24, міністр охорони довкілля країни Танчос Барна заявив, що шкода для природи може бути досить значною.

За попередніми даними, внаслідок вибуху та пожежі на найбільшому в Румунії нафтопереробному підприємстві постраждало п’ятеро осіб. Один з них у найважчому стані — у нього опіки 45% тіла.

Усіх постраждалих доправлено до лікарні в Констанці, для госпіталізації було задіяно вертоліт. Також повідомляється, що одна людина зникла безвісти, її розшукують.

Представники компанії “Петромідія” повідомили, що інцидент стався на заводі гідропереробки дизельного масла. Після виникнення пожежі технологічні процеси на нафтопереробному заводі було безпечно зупинено.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Танчоса Барни, вплив на навколишнє середовище від цієї пожежі може бути досить серйозним. За попередніми оцінками, хмара диму рухається до моря, а не до берега. На місці НП працює пересувна лабораторія для контролю якості повітря.

Дим від пожежі спостерігають з відстані 10 кілометрів, його, зокрема, бачили туристи на пляжах Мамая та жителі прилеглих міст Корбу та Ваду.

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Нагадаємо, що раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.

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