В Росії стався масштабний викид хлору на водоканалі у столиці Удмуртії

В Росії стався масштабний викид хлору на водоканалі у столиці Удмуртії

Для захисту населення від отруйних випарів було застосовано водяну завісу.

У п’ятницю, 2 липня, в російському місті Іжевську, яке є столицею республіки Удмуртія, стався викид хлору на одній із станцій місцевого водоканалу. Як повідомляє РІА “Новости”, за даними рятувальників, обсяг витоку хлору становить 800 кілограмів.

За попередньою інформацією, НП сталася через розгерметизацію однієї із ємностей із хлором на станції водопідготовки "Іжводоканалу".

Місцевий підрозділ МНС закликав мешканців так званого “містечка металургів”, поблизу якого стався витік, терміново покинути його територію або екстрено загерметизувати приміщення, однак пізніше це повідомлення було видалено.

Для зменшення загрози від отруйних випарів хлору, які подразнюють очі, шкіру та органи дихання, на місці аварії було застосовано водяну завісу.

Згодом з’явилося повідомлення, що під час витоку хлору в Іжевську ніхто не постраждав, з місця аварії було евакуйовано 9 робітників, технологічний процес на підприємстві не порушувався.

Також читайте В Індії сталася пожежа на заводі з виробництва хімікатів: загинуло майже 18 осіб

Як повідомляє Telegram-канал Mash, попри запевнення рятувальників у відсутності перевищення показників забруднення повітря, у місті було проведено евакуацію з гуртожитку Іжевського технічного університету, а місцеві мешканці скаржаться на різь в очах. Дороги поблизу місця НП було перекрито.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 липня, на нафтопереробному заводі "Петромідія" в румунському місті Неводарі пролунав вибух, який супроводжувався великою пожежею. Міністр охорони довкілля країни Танчос Барна заявив, що шкода для природи може бути досить значною.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання