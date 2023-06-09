В России семьям погибших на войне против Украины раздали билеты в цирк

Местные жители были шокированы отношением власти к своим гражданам.

В российском городе Тюмень местным жителям, у которых родственники погибших на войне против Украины, раздали билеты в цирк в качестве "компенсации".

Об этом информирует FREEДОМ.LIFE

Сообщается, что приглашения раздавали представители военкомата. Жители Тюмени не слишком одобрительно оценили инициативу, а некоторые шокировали отношение власти к своим гражданам.

Позже эта информация была подтверждена и в департаменте социального развития региона.

"Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки", — заявили чиновники.

Но даже здесь российские власти показали свое отношение к гражданам. Сообщается, что билеты раздали не всем членам семей, а только детям, поэтому женам захватчиков придется развлекать себя иным образом.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Воронеже 9 июня неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку, в результате чего пострадали и повреждены.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском городе Владимир 55-летняя местная чиновница бросила три "коктейля Молотова" в здание военкомата.

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