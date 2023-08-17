В России задержали "граждан СССР": планировали взрыв в городе с предприятием атомной энергетики

Российская ФСБ заявила о задержании двух сторонников движения "Граждане СССР", которые якобы планировали взорвать базовые станции связи в городе Зеленогорске Красноярского края РФ, чтобы помешать рассылке повесток в военкомат.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Двое мужчин были задержаны при попытке приобрести тротиловые шашки, а также взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром.

Задержанные утверждают, что планировали совершить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске, чтобы воспрепятствовать рассылке Минобороны РФ повесток о призыве на военную службу через портал "Госуслуги".

В то же время в издании отмечают, что Зеленогорск, в котором проживает более 65 тысяч жителей, является закрытым административным территориальным образованием, где расположены объекты военно-промышленного комплекса и предприятие по производству низкообогащенного урана "Электрохимический завод", входящее в структуру "Росатома".

Кто такие "Граждане СССР"

Несмотря на то, что в путинской России активно возрождают традиции Советского Союза, общественное движение "Граждане СССР" здесь признано экстремистским.

Дело в том, что его представители отказываются соблюдать российские законы, подчиняться действующей власти и использовать российские паспорта.

Основатель движения Сергей Тараскин в 2010 году объявил себя временным исполняющим обязанности президента Советского Союза.

В мае 2022 года Тараскин был приговорен к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации.

Напомним, ранее в Свердловской области РФ на входящем в состав корпорации "Росатом" Уральском электрохимическом комбинате при невыясненных обстоятельствах произошла разгерметизация баллона с обедненным ураном.

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