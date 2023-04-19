В российских учебниках начали убирать упоминания о Киеве

В российских учебниках начали убирать упоминания города Киева в параграфах об истории Киевской движении.

Об этом информирует издание " Медиазона ".

Журналисты ознакомились с отредактированным учебником "Окружающий мир" для четвертого класса и сравнило его с таким же учебником за 2021 год.

В старой версии указывается, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а уже в отредактированной указывается, что он был просто чинцем без уточнения места, где он работал и жил.

Также в старой версии отмечается, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, тогда как в новой написано, что он делал это в "столице". И третье: было "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало — "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

Также в учебниках истории начали изменять дату основания Руси как государства. Ранее в российских учебниках писали, что это произошло. "882 года, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства". В новой редакции уже отмечается: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, возводивших свой род к Рюрику. С его призванием 862 г. в Новгород связывают образование государства Русь".

Кроме того, российские власти готовят новые материалы для учителей, в которых будет "уточнена роль Киева" в российской истории. Эти материалы поступят в школы до конца весны и будут использоваться в новом учебном году.

Фото: zona.media

Напомним, ранее сообщалось, что приспешник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Гундяев, поддерживающий войну против Украины, обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "российской земле", с требованием "мира".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле началась истерика из-за предложения украинского общества переименовать Россию в Московию по историческим причинам.

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