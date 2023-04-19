У російських підручниках почали прибирати згади про Київ

У російських підручниках почали прибирати згадки про місто Київ у параграфах про історію Київської русі.

Про це інформує видання "Медіазона".

Журналісти ознайомились з відредагованим підручником "Навколишній світ" для четвертого класу і порівняло його з таким самим підручником за 2021 рік.

У старій версії вказується, що літопис "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, а вже у відредагованій вказується, що він був просто чинцем без уточнення місця, де він працював та жив.

Також у старій версії зазначається що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, тоді як у новій написано, що він робив це у "столиці". І третє: було "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор", а стало – "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

Також у підручниках історії почали змінювати дату заснування Русі як держави. Раніше у російських підручниках писали, що це відбулось. "882 року, коли Олег об'єднав Новгород і Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У новій редакції вже зазначається: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".

Крім того, наразі російська влада готує нові матеріали для вчителів в яких буде "уточнена роль Києва" в російській історії. Ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни і будуть використовуватись у новому навчальному році.

Фото: zona.media

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Гундяєв, який підтримує війну проти України, звернувся до українців, яких назвав "малоросами", що живуть на "російській землі", з вимогою "миру".

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі розпочалася істерика через пропозицію українського суспільства перейменувати Росію в Московію з історичних причин.

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