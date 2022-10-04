В российском Белгороде паника: жителей испугало странное явление на небе (фото, видео)

Местные паблики пишут, что это может быть свет от зенитных прожекторов.

В небе российского Белгорода вечером 4 октября было замечено непонятное свечение. Местных жителей взволновало увиденное.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, одна из версий происхождения этого света – световой столб, то есть такой оптический эффект, который является одной из разновидностей гало. Однако есть и другая версия.

"Пишут, что над Белгородом в небе, скорее всего, включены зенитные прожекторы", – пишет канал "Два майора".

Напомним, в ночь на 30 сентября жители Белгорода сообщали о сильных звуках взрывов, от которых дрожало стекло и сработала сигнализация в авто.

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