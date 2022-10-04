У Зеленского объяснили, почему Украина не будет договариваться с Путиным

Украина не будет договариваться с российским диктатором Путиным, поскольку РФ не настроена на переговоры, а выдвигает ультиматумы.
Для того чтобы начать переговоры с Украиной, РФ должна вывести свои войска к границам 1991 года.
Об этом в комментарии "24 канала" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры – это хорошее слово. Но Россия никогда не предлагает переговоры, она предлагает ультиматумы разных видов, и предлагает утвердить эти ультимативные требования", — пояснил Подоляк.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что если бы Россия хотела договариваться с Украиной, то вывела бы свои войска с наших территорий. Подоляк добавил, что в Украины есть успехи на поле битвы и поддержка международных партнеров.
Напомним, Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока президентом является Путин.
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