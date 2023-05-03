В российском Брянске упразднили парад до 9 мая, чтобы "обеспечить безопасность граждан"

В Брянской области России решили упразднить парад на 9 мая, чтобы "обеспечить безопасность граждан".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

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"В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, — с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания", – написал он.

Богомаз отметил, что ветеранов будут приветствовать во дворах и посещать мемориалы. Кроме того, акцию "бессмертный полк" проведут не в привычном формате, как это было в прошлые годы. Власти просят выставить фото ветеранов в социальных сетях и автомобилях.

Традиционный формат акции отменили в этом году, британская разведка предполагает, что так россияне пытаются скрыть потери.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Бессмертный полк" будет шагать в Конго. Традиционную акцию, которую в РФ устраивают до 9 мая, из-за предосторожности перенесли в Африку.

Кроме того, мы ранее информировали, что после ракетной атаки по Украине 1 мая не исключено, что оккупанты могут нанести новый удар 9 мая.

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