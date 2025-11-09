ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
271
Время на прочтение
1 мин

В российском Таганроге второй раз за день раздаются взрывы

Воскресенье 9 ноября оказалось крайне беспокойным для жителей Таганрога РФ.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В российском Таганроге второй раз за день раздаются взрывы. На город осуществляется ракетная атака.

Об этом говорится в сообщениях росСМИ.

В Таганроге РФ раздается воздушная тревога. Жители слышали взрывы.

Напомним, "добрые" дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже 9 ноября . Жители слышали целый ряд взрывов. В домах на время исчезал свет

Как известно, Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города.

Дата публикации
Количество просмотров
271
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie