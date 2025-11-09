Столб дыма

В российском Таганроге второй раз за день раздаются взрывы. На город осуществляется ракетная атака.

Об этом говорится в сообщениях росСМИ.

В Таганроге РФ раздается воздушная тревога. Жители слышали взрывы.

Напомним, "добрые" дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже 9 ноября . Жители слышали целый ряд взрывов. В домах на время исчезал свет

Как известно, Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города.