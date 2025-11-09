- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
В российском Таганроге второй раз за день раздаются взрывы
Воскресенье 9 ноября оказалось крайне беспокойным для жителей Таганрога РФ.
В российском Таганроге второй раз за день раздаются взрывы. На город осуществляется ракетная атака.
Об этом говорится в сообщениях росСМИ.
В Таганроге РФ раздается воздушная тревога. Жители слышали взрывы.
Напомним, "добрые" дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже 9 ноября . Жители слышали целый ряд взрывов. В домах на время исчезал свет
Как известно, Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города.