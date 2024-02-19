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В Швейцарии разбился самолет с парашютистами: есть погибший

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В Швейцарии разбился самолет с парашютистами: есть погибший

В Швейцарии разбился самолет с парашютистами

По словам очевидца, самолет вертикально упал на землю.

В воскресенье днем у аэродрома Гренхен (Швейцария) разбился самолет с парашютистами. Пилот погиб, а одиннадцати пассажирам удалось успешно приземлиться на землю с помощью парашютов.

Об этом пишет Spiegel.

По данным информагентства Keystone-SDA, аварию потерпел самолет парашютного клуба Skydive Grenchen. На месте работало несколько патрулей кантональной полиции Золотурна, пожарной части Гренхена, федерального центра расследования безопасности (Sust) и федеральной криминальной полиции. Пока причины аварии устанавливают.

Напомним, в Польше самолет упал на здание, в котором люди скрывались от грозы. В результате аварии 5 погибших, много раненых.

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