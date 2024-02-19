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У Швейцарії розбився літак з парашутистами: є загиблий

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У Швейцарії розбився літак з парашутистами: є загиблий

У Швейцарії розбився літак з парашутистами

За словами очевидця, літак вертикально впав на землю.

У неділю вдень біля аеродрому Гренхен (Швейцарія) розбився літак з парашутистами. Пілот загинув, а одинадцятьом пасажирам вдалося успішно приземлитися на землю за допомогою парашутів.

Про це пише Spiegel.

За даними інформагентства Keystone-SDA, аварії зазнав літак парашутного клубу Skydive Grenchen. На місці працювали кілька патрулів кантональної поліції Золотурна, пожежної частини Гренхена, федерального центру розслідування безпеки (Sust) та федеральної кримінальної поліції. Наразі причини аварії встановлюють.

Нагадаємо, у Польщі літак впав на будівлю, в якій люди ховались від грози. Внаслідок аварії 5 загиблих, багато поранених.

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