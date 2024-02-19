У Швейцарії розбився літак з парашутистами: є загиблий

За словами очевидця, літак вертикально впав на землю.

У неділю вдень біля аеродрому Гренхен (Швейцарія) розбився літак з парашутистами. Пілот загинув, а одинадцятьом пасажирам вдалося успішно приземлитися на землю за допомогою парашутів.

Про це пише Spiegel.

За даними інформагентства Keystone-SDA, аварії зазнав літак парашутного клубу Skydive Grenchen. На місці працювали кілька патрулів кантональної поліції Золотурна, пожежної частини Гренхена, федерального центру розслідування безпеки (Sust) та федеральної кримінальної поліції. Наразі причини аварії встановлюють.

Auf einem Feld in der Nähe des Flughafens #Grenchen SO ist kurz nach 14 Uhr ein Flugzeug für Fallschirmspringer abgestürzt. https://t.co/A1B3PSmwTw — SRF News (@srfnews) February 18, 2024

Нагадаємо, у Польщі літак впав на будівлю, в якій люди ховались від грози. Внаслідок аварії 5 загиблих, багато поранених.

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