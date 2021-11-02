В США 70% взрослых полностью вакцинировалось против COVID-19: детали

Власти закупили вакцину и для детей.

В США 70% взрослого населения полностью вакцинировалось против COVID-19, а 80% поставили первую дозу вакцины.

Об этом заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет будут реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендуют вакцину для детей.

При этом власти закупили достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.

Напомним, что ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Компания Moderna также может получить разрешение на вакцинирование детей в возрасте от 5 до 11 лет. Результаты исследования корпорации показали, что ее препарат обеспечивает иммунитет после двух уколов.

Белый дом заявил, что в США достаточный запас вакцин, чтобы оборудовать более 25 тысяч педиатрических отделений и отделений первичной медицинской помощи, сотни школьных и общественных медицинских клиник, а также десятки тысяч аптек для проведения прививок.

Ранее сообщалось, что детские дозы вакцины против COVID-19 от американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективны для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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