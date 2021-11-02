У США 70% дорослих повністю вакцинувалися проти COVID-19: деталі

Влада закупила вакцину і для дітей.

У США 70% дорослого населення повністю вакцинувалися проти COVID-19, а 80% поставили першу дозу вакцини.

Про це заявив координатор Білого дому з коронавірусу Джеффрі Зієнтс.

Вакцинація дітей віком від 5 до 11 років буде реалізована з 8 листопада за умови, що Центри з контролю та профілактики захворювань також рекомендують вакцину для дітей.

При цьому влада закупила достатню кількість вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім 28 млн дітей, які мають на це право.

Нагадаємо, що раніше управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

Компанія Moderna також може отримати дозвіл на вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років. Результати дослідження корпорації показали, що препарат забезпечує імунітет після двох уколів.

Білий дім заявив, що у США достатній запас вакцин, щоб обладнати понад 25 тисяч педіатричних відділень та відділень первинної медичної допомоги, сотні шкільних та громадських медичних клінік, а також десятки тисяч аптек для проведення щеплень.

Раніше повідомлялося, що дитячі дози вакцини проти COVID-19 від американської фармкомпанії Pfizer більш ніж на 90% ефективні для запобігання симптоматичним інфекціям у дітей віком від 5 до 11 років.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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