В США мужчина проснулся с летучей мышью на шее, а через месяц умер

В США мужчина проснулся с летучей мышью на шее, а через месяц умер

Американец умер от бешенства.

В американском штате Иллинойс 80-летний мужчина умер от бешенства и стал первой жертвой этой болезни в штате за последние 67 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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В среду, 29 сентября, на официальной Facebook-странице департамента здравоохранения Иллинойса появилось сообщение о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил смерть мужчины от укуса летучей мыши, которая заразила его бешенством.

До смертельного инцидента мужчина рассказывал, что однажды ночью проснулся и обнаружил, что летучая мышь кусает его за шею. После этого он начал испытывать головную боль, ему было трудно контролировать движения рук и ног.

Через месяц после нападения летучей мыши он умер. Медики взяли кровь на анализ и выяснили, что причиной смерти стало бешенство.

Бешенство имеет один из самых высоких показателей смертности среди всех заболеваний, так как практически 100% пациентов, у которых проявляются симптомы, умирают в течение нескольких недель.

Вакцина от бешенства способна защитить человека, но при условии, что ее введут сразу после укуса. Как только у жертвы появляются симптомы бешенства, спасать ее, как правило, уже поздно.

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